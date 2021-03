Fryktar at E136 blir utsett

Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen frå Arbeidarpartiet reagerer sterkt på at Nye Veier får ansvaret for å bygge E136 mellom Vestnes og Dombås. Han fryktar at prosjektet blir utsett. Nye Veier avgjer sjølv kva dei vil prioritere, og E136 kan bli nedprioritert. I dag tar Kjølmoen med seg partikollega Sverre Myrli i Stortingets transportkomite på befaring på E136.