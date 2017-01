Fryktar at brann kan blusse opp

Gjennom heile natta har brannvesenet gått vakt for å hindre at brannen i Eidsdal skal blusse opp att. Det starta å brenne i ei driftsbygning onsdag kveld. Bygget er no nedbrent. Det er kraftig vind i området og dermed fare for at brannen blussar opp att, opplyser 110-sentralen.