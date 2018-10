Frykta sjukdom i oppdrettsanlegg

Ein uvanleg variant av den frykta Pankreassjukdommen er påvist i eit oppdrettsanlegg i Smøla. Ifølgje Mattilsynet er varianten svært uvanleg nord for Hustadvika, og oppdrettsanlegget er no pålagt restriksjonar for å hindre smitte. Det er stor oppdrettsaktivitet rundt Smøla, og fare for smitte til andre anlegg i området.