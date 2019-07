Frykt i sjømatnæringen

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. Nå frykter sjømatnæringen for fremtiden hvis det blir en hard brexit under Boris Johnson. – En hard brexit er det verst tenkelige alternativet for norsk sjømateksport til Storbritannia, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia, i en pressemelding.