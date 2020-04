Frustrert over budsjettsituasjonen

Flere politikere i Ålesund er svært frustert over budsjettsituasjonen og etterlyser konkrete tiltak for å få ned kostnadene. Prognosen viser at den nye storkommunen styrer mot et merforbruk på rundt 72 millioner kroner. I formannskapet i dag ble det presentert en plan for å få kontroll på økonomien. Ålesund er å veg mot Robeklista, mener Hans Kjetil Knudsen fra Ålesundslista som stemte i mot forslaget. Kommunedirektøren i Ålesund, Astrid Eidsvik, sier hun forstår frustrasjonen hos politikerne som ønsker at det blir gjort mer konkrete grep, men Eidsvik tror kommunen vil komme i havn ved hjelp av innsparingstiltak og bruk av disposisjonsfond.