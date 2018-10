Frustrasjon over NATO-øving

NATO-øvinga som startar denne månaden skaper frustasjon i transportnæringa. 10.000 militærkøyretøy skal gjennom landet, og gir trafikale utfordringar. Vogntogsjåfør Øystein Skjegstad frå Åndalsnes måtte ligge bak ei kolonne i 8 mil i går, og kom nesten to timar for seint fram med leveringa si. Forsvaret meiner det er umogleg å gjennomføre øvinga utan at det skaper problem.