Frp vil fjerne sukkeravgift

Landsstyret i Frp ber stortingsgruppa ta bort den såkalte sukkeravgifta for brus og drikkevarer i revidert statsbudsjett for 2019. Møre og Romsdal Frp var en av initiativtagerne bak forslaget. – Vi er svært fornøgd med at et samla landsstyre støttet vårt krav i denne saken, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp i en pressemelding.