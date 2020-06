Frp ut mot Sp i full krangel

Frp og Senterpartiet gjekk i strupen på kvarandre under økonomidebatten i fylkestinget i går med skuldingar om løgn og løftebrot. Kristin Sørheim (Sp) meinte Frank Sve (Frp) sine påstandar om at Sp har lova gratis ferjer, er løgn. Sve meinte nedlegginga av Vanylven vgs. som Sp stemte for i desember i fjor, var stikk i strid med lovnadane som partiet hadde gitt.