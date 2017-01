En sjelden gang kan været bli en fare for liv og verdier. Da lager Meteorologisk institutt et ekstremvarsel, slik at samfunnet kan forberede seg.

Værfenomenene som kan forårsake et ekstremvarsel er:

Sterk vind

Store nedbørmengder

Ekstremt stor snøskredfare over store områder

Stormflo

Alle ekstremvær får navn etter en hemmelig liste laget av Meteorologisk institutt.