Frp og SV: Mykje uklart

Stortinget er positiv til at regjeringa vil gje kontantstøtte-pakke til næringslivet, men meiner det er for mykje uklart i det som vart presentert i dag. Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, meiner den nye kompensasjonsordninga for kriseramma bedrifter som Regjeringa la fram i dag er for lite konkret. Ho saknar svar på kor grensa for å få hjelp går og kor mykje av utgiftene som blir dekt.