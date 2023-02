Frp-medlemmene i Aukra forlater partiet

Samtlige av medlemmene i Frps lokallag i Aukra, har meldt seg ut av partiet, sier nestleder Grant Solem til Romsdals Budstikke.

Årsaken er stortingsrepresentant Frank Sve sin opptreden i spørsmålet om Møreaksen og Kjerringsundet som skal gi fastlandsforbindelse for folk på Gossen.

Frps eneste representant i kommunestyret har meldt seg ut og er nå uavhengig representant. Solem som har stemt Frp siden han var 18 år, og vært aktiv politiker i åtte år, sier han stemte Høyre i siste stortingsvalg.

Frank Sve sier til avisa at han ikke vil diskutere saken gjennom media og mener debatten må tas internt. Han avviser at dette er slutten for Aukra Frp. Frp fikk en oppslutning på 9,7 prosent i Aukra i stortingsvalget i 2021.