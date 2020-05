Frp krever byggestart i høst

Frp vil kreve byggestart for Stad skipstunnel i høst. I går startet regjeringspartiene og Frp forhandlinger om revidert nasjonalbusjett, og i dag vil Frp legge fram krav om at byggingen av skipstunnelen bør komme i gang så fort som mulig. Stortingsrepresentant for FrP, og tidligere samferdselsminister, Jon Georg Dale, sier dette vil ha stor betydning for næringslivet langs kysten. Han mener det var nødvendig å gå noen ekstra runder for å få ned kostnadene. Men etter det arbeidet Kystverket har gjort, er skipstunnelen klar for bygging, sier Dale.