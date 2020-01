Frp kan kreve omkamp om sjukehuset

Dersom helseminister Bent Høie avgjer at det skal vere to sjukehus på Helgeland, vil Frp ha omkamp om fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Det seier Jan Steinar Engeli Johansen, sjukehuspolitisk talsperson i Frp, og Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson, ifølgje Vefsnno.no. – Ein kan ikkje ha eitt prinsipp i éin region, og eit heilt anna prinsipp i ein annan region. Det blir berre useriøst, seier Bruun-Gundersen i ei pressemelding, som nettavisa siterer. Partiet ønsker eit fellessjukehus på Helgeland, eit spørsmål Høie skal avgjere 27. januar.