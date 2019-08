Frp i Haram sier nei til bompenger

Til tross for at Fremskrittspartiet på fylkestinget har gått inn for økte takster og lenger nedbetalingstid for Nordøyvegen, sier Frp i Haram nei. Veien er blitt dyrere, men for at Statens vegvesen kan legge frem forslag om økning i takster og innkrevingsperiode for sentrale styresmakter, må fylkesting og kommunene stå bak. Frp i Haram reagerer på framlegget. – Denne belastningen som innbyggerne på øyene nå får blir alldelses urimelig. Ulempene de blir pålagt blir så stor at å betale 200 kroner for å komme seg på land er over smertegrensa. Vi mener at det fins andre måter å innrette seg på. Blant annet kan man galant fjerne den urimelige fordelen elbiler har og alle vil få lavere avgift, sier Svein Harsjøen (Frp).