Frp-fylkesleder Sve svært fornøyd

Fylkesleder for Frp i Møre og Romsdal, Frank Sve, sier til VG at han er svært fornøyd med den siste bompengeskissen Solberg la fram i kveld. Partiet har stilt seg bak skissen, og det har også KrF etter det NRK erfarer. – Denne skissen er jeg svært fornøyd med. Dette er faktisk bedre enn det vi hadde på bordet på landsstyremøte for dette styrker det å kutte bompengene i den totale pakken, sier Sve til avisa.