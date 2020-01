Frp frigjør seg fra bompengeavtalen

Fremskrittspartiet vil ikke overholde bompengeavtalen, som partiet selv var med på å forhandle fram og som hindret en mulig regjeringskrise i august. Transportpolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp sier til Klassekampen at partiet ikke lenger står bak avtalen mellom de fire borgerlige partiene. Venstres Jon Gunnes viser til at avtalen er vedtatt i statsbudsjettet, og at Frp ikke har støtte til å gjøre nye vedtak for å endre på det.