Frontkollisjon i Ulsteinvik

Politiet melder om frontkollisjon på Fylkesveg 61 i Strandabøen i Ulstein. Det er store materielle skader på de to involverte bilene, der det totalt satt tre personer. Det skal være lettere personskade, og en mann er kjørt til legevakt for sjekk. Ett felt er stengt, men vegen blir trolig helt stengt for berging etter hvert. Det melder Statens vegvesen. Trafikk blir dirigert forbi inntil videre.