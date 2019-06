Front mot front-ulykke

Politiet melder at det er ein front mot frontkollisjon mellom to bilar som har skjedd inne i Tussentunnelen i Molde. Naudetatane er på staden. Den eine bilen ligg på taket og det skal vere to personar som sit fastklemt inne i bilen. Det blir jobba for å frigjere personane, som skal vere ved bevisstheit. Personen som sat i den andre bilen er køyrd til traumemottaket.