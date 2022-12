Frivilligprisen til Bjørg Bergem

Frivilligprisen 2022 går til Bjørg Bergem frå Averøya, melder Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Ifølgje juryen er prisvinnaren eit godt medmenneske som i fleire år har invitert einslege til julaften og arrangert 17.mai-fest for heile kommunen. Ho har også drive med omfattande dugnadsinnsats og frivillig arbeid på mange område, over lang tid. Ho får 30 000 kroner og eit kunstverk for å ha vunne. - Det er rart å blir tildelt prisen for å ha hausta av rikdommen som frivillig arbeid gir. Det er vi som burde takke for moglegheita for å bidra. Det skaper meining som ikkje kan kjøpast for pengar, sa Bergen då ho tok imot prisen, ifølgje pressemeldinga.