Fritidsbåt gjekk på grunn

Ein fritidsbåt gjekk på grunn ved moloen på Kvalsund i Herøy natt til laurdag. Det var to personar om bord, men ingen er skadd. Båten har fått skade i baugen og tek inn vatn, men ligg grunt slik at det ikkje er fare for at den skal gå ned. Personane vart berga i land av RS Idar Ulstein. Begge personane ombord var berusa, og det vert oppretta straffesak.