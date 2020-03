Frisørar vil ha politikarar på bana

Frisør John Åge Sundal (bildet) i Ulsteinvik er svært frustrert over mangelen på støtte frå politikarane. Alle frisørsalongar måtte stenge på kort varsel 12. mars på grunn av korona-situasjonen. Sundal seier dei har store faste utgifter og null inntekter. No krev han og mange andre frisørar at politikarane kjem sterkare på bana.

– Utsetjing av skattar og avgifter hjelper berre på kort sikt. Kostnadene vert berre skyvde fram i tid og må uansett takast att seinare. Omsetningstap i ei frisørverksemd kan aldri hentast inn att, då vi er ei rein produksjonsverksemd, seier Sundal.