Frikjent i tingretten, dømt til fem år i lagmannsretten

Ein mann i 30-åra, som er busett på Sunnmøre, er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i fem år for overgrep mot dottera si. Mannen er dømt for seksuell omgang med eit barn under 14 år og for å ha gjort ei seksuell handling med eit barn under 16 år.

Mannen blei frikjent då saka blei behandla i Møre og Romsdal tingrett før jul.

Frostating lagmannsrett meinte at bevisa var sterke nok til å dømme mannen. Dei har også vektlagt tillitsforholdet som er mellom ein far og eit barn, og at overgrepa er eit grovt tillitsbrot.

Mannen nekta for det han var tiltalt for og erkjente ikkje straffskuld.

I tillegg til fengselsstraffa må han betale 280.000 kroner i erstatning.