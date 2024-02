Frikjent i retten

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre er blitt frikjent i Møre og Romsdal tingrett. Mannen var tiltalt for å ha gjort ei seksuell handling med eit barn under 14 år og for å ha vore seksuelt krenkande ovanfor ein person som ikkje hadde samtykka i det. Retten meinte at det ikkje var bevis nok for at mannen skulle ha gjort det han var tiltalt for og har difor frifunne mannen.