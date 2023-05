Frikjent i retten

To menn i starten av 20-åra frå Nordmøre er frikjent etter ei valdsepisode ved ein bensinstasjon i fjor vår. Det går fram av ein dom frå Møre og Romsdal tingrett. Dei to var tiltalt for å ha slått ein annan mann i ansiktet slik at han fekk eit kutt eller for å ha medverka til å ha sparka og slått mannen.

I retten forklarte dei to mennene at dei hadde reagert etter at mannen tok kvelartak på ein kompis av dei.

Retten konkluderte med at det var eit jamnt slagsmål der både dei tiltalte og den fornærma var delaktige. Retten meinte at dei ikkje kunne utelukke med tilstrekkeleg grad av sikkerheit at det verken ligg føre ein relevant provokasjon som har betydning for skuldspørsmålet og har kome til at dei to mennene må bli frikjent.