Frikjent i lagmannsretten

En mann i 20-årene er frikjent i lagmannsretten etter en storbrann i et boligkompleks på Åndalsnes i oktober i fjor. 35 mennesker måtte flytte etter brannen.

I tingretten ble mannen dømt til tre år og to måneders fengsel, men Frostating lagmannsrett mener han må frifinnes, skriver TV 2. «Oppsummert kan man etter bevisførselen ikke med sikkerhet fastslå at det er N.N. (tiltalte) som har forårsaket brannen, og det kan heller ikke helt utelukkes at brannen har startet ved et uhell», heter det i dommen.