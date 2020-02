Frikjent i lagmannsretten

Ein mann frå Kristiansund er i lagmannsretten frikjent for aktlaust bildrap etter at den fem år gamle dottera hans omkom i ei bilulykke desember 2017, melder Tidens Krav. Mannen blei dømt til 60 dagar fengsel i tingretten, men i ankesaka blei han altså frikjent. Det var på vesle julaftan i 2017 at mannen sin bil hamna over i feil køyrefelt. Dottera som sat i bilen hans døde, mens fire andre menn i den møtande bilen vart hardt skadd.