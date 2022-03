Frikjent i lagmannsretten

Ein mann frå Nordmøre er i Frostating lagmannsrett frikjent for forsikringssvindel. Mannen blei i 2021 dømt til fengsel i fem månader og til å betale nesten 175.000 kroner i erstatning etter ein brann i bustaden hans. Saka blei anka til lagmannsretten som kom til ein anna konklusjon og frikjende mannen både for fengselsstraffa og erstatningskravet. Dei la mellom anna meir tillit til mannen si forklaring og meinte han ikkje hadde motiv for å starte brannen.