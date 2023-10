Frikjent for valdtekt

Ein 18-åring frå Sunnmøre er i Møre og Romsdal tingrett frikjent for valdtekt. Han var tiltalt for å ha skaffa seg seksuell omgang ved bruk av vald eller truande åtferd. Etter å ha høyrt forklaringa til den tiltalte og den fornærma i retten, meiner dommarane at det ikkje er bevist utover ein kvar rimeleg tvil at vilkåra for straff er oppfylt og han blei dermed frikjent.