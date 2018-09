Frikjent for overgrep

En mann fra Sunnmøre har blitt frikjent for seksuelle overgrep mot barnebarnet sitt. Mannen ble i 2017 dømt til fengsel i fem år og seks måneder for overgrep. Han ble også dømt til å betale over fire millioner i erstatning. Dommen ble bekreftet av Frostating lagmannsrett, men denne dommen ble forkastet av Høyesterett fordi en av lekdommerne ble erklært inhabil etter å ha snakket med et vitne i en pause. Nå har lagmannsretten frikjent mannen etter en tredje runde i retten. Det skriver smp.no.