Frikjent for lovbrot i lagmannsretten

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er frikjent for fleire forhold i lagmannsretten.

I Møre og Romsdal tingrett blei mannen dømt til fengsel i 120 dagar for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år og for å ha vist ein video av dette. I tillegg blei han dømt for å ha gitt narkotika til jenta og måtte betale 110.000 kroner i erstatning til jenta.

Dommarane i lagmannsretten var delte, men retten landa på at mannen måtte frikjennast for den seksuelle omgangen og for å ha vist ein video av dette. Dei meinte at det var bevist at dette hadde skjedd, men at fleire vilkår spelte inn.

I retten kom det også fram at mannen hadde diagnosen lett psykisk utviklingshemming. Lagmannsretten har tatt dette med i vurderinga si av skuldspørsmålet. Det blir også lagt vekt på at mannen skal ha trudd at jenta var eldre enn ho var.

Mannen blei derimot dømt for å ha gitt jenta narkotika og må også betale 70.000 kroner i erstatning til jenta.