Frikjent for droneflyging

Ein mann frå Nordmøre er frikjent for ei droneflyging nær flyplassen i Kristiansund. Mannen i 30-åra var tiltalt for å ha køyrt drone for nær flyplassen utan å ha hatt løyve frå stadleg leiar.

I retten forklarte mannen at han hadde registrert flyginga i ein app han vanlegvis brukte og at han også hadde vore i kontakt med flytårnet den kvelden. Mannen blei difor frifunnen.