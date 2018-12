Frikjent for aktlaust drap

Ein mann i 70-åra er frikjent for aktlaust drap etter ei trafikkulykke på Nordmøre i sommar. Ifølgje tiltalen sette mannen frå seg traktoren utan å sikre at han var forsvarleg parkert, slik at den trilla ned ein bakke og køyrde over ein annan mann. Mannen blei frakta til sjukehus, men livet stod ikkje til å redde. Nordmøre tingrett meiner derimot at den tiltalte mannen har handla forsvarleg, og at han ikkje kan skuldast for å ha latt vere å sikre at traktoren var forsvarleg parkert. Retten kan heller ikkje utelukke at parkeringsbremsen var på då traktoren byrja å rulle, og mannen blei difor frikjent.