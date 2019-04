Frikjent etter valdstiltale

Ein person i 40-åra frå Sunnmøre er frikjent for grov kroppskrenking. Personen var tiltala for å ha slått ein person i hovudet med ein kniv slik vedkomande fekk eit ni centimeter djupt kutt i hovudbotnen. Hendinga skal ha skjedd i januar 2017. Grunnen til frikjenninga er at det var for mykje usikkerheit om kva som faktisk hadde skjedd. Tvilen kom derfor den tiltala til gode, står det i domspapira til Sunnmøre tingrett.