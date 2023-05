Frikjent etter innbrot

Ein mann i 40-åra frå Nord-Europa er frikjent etter eit innbrot i Geiranger kyrkje i fjor haust.

Mannen var tiltalt for å ha brote seg inn i kyrkja og for å ha gjort skadeverk på staden. Han var også tiltalt for å ha knut ei glasrute på ein butikk i Geiranger.

I tillegg var mannen tiltalt for brot på utlendingslova etter å ha kome til Noreg, sjølv om han tidlegare hadde fått eit varig innreiseforbod.

Mannen møtte i retten og erkjente straffskuld for deler av det han var tiltalt for.

Retten bad om ein rettspsykiatrisk gjennomgang av mannen. Der kom det fram at mannen truleg har ei psykoseliding som mellom anna fører til nedsett funksjonsevne. Påtalemakta vurderte det slik at mannen var utan skyldevne i gjerningsaugneblinken og tiltalen blei dermed lagt vekk.