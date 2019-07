Frikjend for vald mot dotter

Ein mann i 30-åra busett på Søre Sunnmøre er frikjend frå tiltalten om å ha utøvd vald mot si 11 år gamle dotter ved fleire tilfelle over ein periode på tre år. Retten meiner at bevisa ikkje er sterke nok i denne saka og at dei difor må frifinne mannen frå dei alvorlege skuldingane. Retten meiner at tvilen også er så stor at krava til bevis med tanke på oppreisingserstatning heller ikkje er oppfylt. Påstanden frå aktor var fengsel i sju månader.