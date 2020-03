Friidretts-VM utsett

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) opplyser at dei ser etter VM-datoar i 2022 ettersom sommar-OL vart utsett i eit år. VM i Eugene i Oregon skulle etter planen avviklast i august neste år, men det kolliderer med dei nye datoane for OL. Forbundet skriv i ei pressemelding at dei støttar dei nye OL-datoane som vart kunngjort måndag. Samtidig opplyser dei at dei jobbar med nye datoar for friidretts-VM i 2022. Det skjer i samarbeid med VM-arrangøren og andre meisterskapsarrangørar.