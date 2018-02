Frigjorde namn på avdøde

Det var 29 år gamle Robin Andre Svendsen frå Fræna i Romsdal som døydde etter ein valdsepisode på gata i Ålesund måndag ettermiddag. Politiet i Ålesund frigjorde namnet på den drepne under ei pressekonferanse tysdag. Svendsen var for tida busett i Molde, sa politiadvokat Inger Myklebust Ferstad under pressekonferansen.