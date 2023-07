Frigir navn på omkommet

Det var den 29 år gamle Erlend Kormeset Reistad fra Vågstranda i Vestnes kommune som døde etter en ulykke 11. juli i Toventunnelen på Helgeland. Erlend Kormeset Reistad kjørte motorsykkel i følge med en annen, og ifølge politiet kom en møtende bilist over i feil kjørefelt. Bilisten er siktet for uaktsomt bildrap og for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand.