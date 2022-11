Frifunnet for ha knivstukket mann

En kvinne i 20-årene fra Nordmøre er i Frostating lagmannsrett frifunnet for å ha stukket en mann med kniv. Mannen hadde brutt seg inn der hun bor, og angrepet samboeren hennes. Kvinnen har forklart at hun fryktet for samboerens liv, og retten mener hun handlet i nødverge da hun stakk mannen med kniv i ryggen. Hun slipper også å betale erstatning til mannen.