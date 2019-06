Frifunnet for barneekteskap

En mann bosatt på Sunnmøre er frifunnet for barneekteskap, ifølge Sunnmørsposten. Mannen ble tidligere i år tiltalt for å ha forsøkt å gifte seg med ei jente som var under 16 år. Mannen hevdet i retten at han trodde jenta var langt eldre. Rettssaken ble stoppet i mai i påvente av å få avhørt en imam som skal ha stått for giftermålet, men politiet klarte ikke å spore han opp.