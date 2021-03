Frifunnet for å ha voldtatt søstera

En ung nordmørsmann er frifunnet for beskyldninger om at han skal ha forgrepet seg mot søstera si gjennom flere år. Mannen var tiltalt for seksuelle overgrep fra da hun var 8. Aktor ba om fire års fengsel. Retten mener bevisene ikke er sterke nok.