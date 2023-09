Frifunnen, men må betale erstatning

Ein mann i 50-åra frå Romsdal er frikjent i Møre og Romsdal tingrett. Mannen var tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med eit barn under 16 år. Dette skal ha skjedd for rundt 10 år sidan.

Under rettssaka tilstod mannen at han hadde hatt seksuell omgang med ei jente, som han var stefar til. Men han meinte at dette skjedde etter at ho hadde fylt 16 år.

Ifølge dommen kunne ein ikkje utelukke mannen si forklaring, og sidan retten krev at all rimeleg og fornuftig tvil skal kome den tiltalte til gode, blei mannen frifunnen.

Han må likevel betale 230.000 kroner i erstatning til den no vaksne kvinna. Beviskravet for å dømme erstatning er lågare enn kravet for å domfelle. Retten meinte at det var sannsynleg at mannen, i alle fall ved eitt tilfelle, hadde hatt seksuell omgang med jenta før ho fylte 16 år.