Frifunnen i tingretten

Ein mann i slutten av 20-åra frå Romsdal er frikjent for eit biltjuveri i tingretten.

Mannen var tiltalt for å ha stole ein bil frå Åndalsnes og køyrd den til Bergen, der han blei stoppa av politiet.

Retten delte seg i to når det gjaldt skuldspørsmålet. Fleirtalet av retten, meddommarane, meinte at det ikkje kunne bevisast utan tvil at det var mannen som hadde stole bilen.

Sjølv forklarte han at han hadde blitt oppsøkt av ein ukjent person i Bergen som spurte om han ville kjøpe bilen. Han hadde så tatt den på ein prøvetur, men bilen stoppa så etter 15 minutt fordi mannen ikkje skal ha fått den trådlause nøkkelen.

Fleirtalet i retten meinte at ein ikkje kunne sjå vekk frå denne forklaringa. Dei meinte også at ein ikkje sikkert kunne sjå på videoovervakinga frå bilverkstaden at det er mannen som er filma.

Mindretalet, fagdommaren, meinte derimot at mannen var skuldig og synest ikkje at forklaringa hans var truverdig.

Men sidan fleirtalet av dommarane meinte bevisa ikkje var sterke nok, blei mannen frifunnen.