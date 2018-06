Frifunnen for valdtekt av 13-åring

Ein 18-åring frå Nordmøre er frifunnen for valdtekt av ei 13 år gamal jente. Retten meiner at 13-åringen var moden for alderen, at ho tok initiativ til at dei skulle møtes, og at ho ønskte å ha seksuelt samkvem med 18-åringen. Retten meiner det ikkje fins haldepunkt for at ho blei utsett for fysisk eller psykisk press av noko slag, og at dei to hadde ei gjensidig forståing for det som skjedde. Han er difor frifunnen.