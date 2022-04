Frifunnen for valdtekt

Ein mann i 40 åra som tidlegare er dømd i Møre og Romsdal tingrett til tre år og fem månader i fengsel for grov vald og valdtekt mot kjærasten sin, er frifunnen i lagmannsretten. Grunnen er delvis at det manglar bevis, og at saka er forelda. Mannen må likevel betale 50.000 kroner i oppreisning til den tidlegare kjærasten.