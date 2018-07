Frifunnen for valdtekt

Ein mann i slutten av 30-åra er frifunnen for valdtekt av ei 16 år gamal jente på ein bryllaupsfest på Nordmøre i fjor sommer. Ifølge tiltalen heldt han henne fast slik at ho ikkje kom seg fri. Fleirtalet av dommarene har lagt vekt på at jenta forklarte at ho sjøl var med på det. Mindretalet meinte forklaringa hennar skuldast at ho var redd for ikkje å bli trudd.