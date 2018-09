Frifunnen for overgrep

Ein sunnmørsmann i 50-åra er i lagmannsretten frifunnen for å ha utnytta ei psykisk utviklingshemma jente seksuelt. Det melder Sunnmørsposten. Sunnmøringen i 50-åra blei tiltalt for å ha utnytta ei psykisk utviklingshemma jente og for å ha hatt fleire samleie med jenta. Tidlegare i år blei mannen frifunnen i Sunnmøre tingrett, men saka blei anka til lagmannsretten.