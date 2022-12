Frifunnen for mishandling

Ei kvinne er frifunnen for mishandling av stesonen sin. Stesonen hevda ho mishandla han fysisk og psykisk gjennom heile barndommen.

I retten forklarte kvinna at ho var svært ung då ho fekk ansvaret for han, og vedgjekk å ha gått for langt enkelte gonger. Ho avviste likevel straffskuld.

Møre og Romsdal tingretten er komen til at det ikkje kan bevisast at ho har mishandla han, og ho slepp difor straff.