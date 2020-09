Frifunnen for kvitvasking

Ei kvinne i 40-åra er i Sunnmøre tingrett frifunnen for kvitvasking av pengar. Kvinna var tiltalt for å ha stilt kontoen sin til disposisjon og fekk overført i overkant av 820.000 kroner inn på kontoen. Kvinna sende dette så vidare. Ho hevda at ho trudde pengane kom frå kjærasten sin som ho hadde møtt på ei datingside på nett og at ho ikkje skjønte at ho blei lurt. Retten var delt i skuldspørsmålet, men fleirtalet meinte at kvinna måtte frifinnast.