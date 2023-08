Frifunne for knivstikking

Frostating lagmannsrett har frifunne ein ungdom på 16 år og ein mann i 30-åra for knivstikking.

Ifølgje dommen tok dei to, og ein tredje person, seg inn i eit husvere på Nordmøre. Der var både bebuaren og fleire gjester til stades, og det oppsto eit slagsmål.

Dei tre som hadde teke seg inn i husveret var i ferd med å forlate staden då ein av dei trekte kniv.

Lagmannsretten kom fram til at dei to som no er frifunne ikkje sto for knivstikkinga og kan heller ikkje dømmast for psykisk medverknad.

Ein av personane blei dømd eit tilfelle av vald til fengsel i eitt år og ti månader, der eitt år er på vilkår med ei prøvetid på to år.